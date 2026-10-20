Gault&Millau 2027: 25 Hauben für zwölf Zillertaler Restaurants
Der neue Gault&Millau-Guide 2027 zeichnet zwölf Gastronomiebetriebe im Zillertal mit insgesamt 25 Hauben aus. An der Spitze der kulinarischen Bewertung der Region stehen zwei Betriebe in Hintertux und Stumm, die sich jeweils vier Hauben sichern konnten.
Österreichweit prüfte die Redaktion des Restaurantguides mehr als 1.600 Betriebe auf Frische, Qualität und Kreativität. Im Zillertal verteilen sich die Auszeichnungen auf das gesamte Tal – von traditionellen Landgasthöfen bis zu modernen Gourmet-Konzepten.
Spitzenfeld in Hintertux und Stumm
Die Höchstwertung im Zillertal erreichten zwei Adressen mit jeweils vier Hauben und 17 Punkten. In Hintertux kochte sich die Genießerstube im Alpenhof ganz nach oben. Küchenchef Maximilian Stock erklärt zur Bewertung: „Vier Hauben sind für uns Bestätigung und Ansporn. Ein Dankeschön an Gault&Millau und an unser Küchenteam, in dem jeder Gang gefeilt und auf den Punkt gebracht wird.“
Ebenfalls vier Hauben gingen an das Restaurant Guat’z Essen in Stumm. Das Führungssduo Peter Fankhauser und Jakob Quehenberger setzt dabei auf Eigenanbau: „Bei uns beginnt jedes Gericht im eigenen Permakultur-Garten. Unser Gemüse wächst dort in seinem Tempo und bekommt die Zeit, die es braucht, um seinen Geschmack zu entwickeln.“
Qualität als Wirtschaftsfaktor
In Tux sicherte sich zudem der Bergfried Chef’s Table drei Hauben (16,5 Punkte), dicht gefolgt vom Restaurant Rocky 7 in Mayrhofen mit ebenfalls drei Hauben (15 Punkte). Weitere fünf Betriebe im Tal erhielten zwei Hauben, während das Restaurant Liebstöckl in Kaltenbach mit einer Haube prämiert wurde.
Auf einen Blick: Die prämierten Zillertaler Betriebe
- 4 Hauben: (17 Punkte): Genießerstube im Alpenhof (Hintertux), Guat‘z Essen (Stumm)
- 3 Hauben: Bergfried Chef’s Table (Tux, 16,5 Punkte), Restaurant Rocky 7 (Mayrhofen, 15 Punkte)
- 2 Hauben: KLE (Mayrhofen, 14 Punkte), Restaurant HeLeni (Zell am Ziller, 13,5 Punkte), Brugger’s Genießerhotel Lanersbacher Hof (Tux, 13 Punkte), Landgasthof Linde (Stumm, 13 Punkte), Restaurant Nester (Stumm, 13 Punkte)
- 1 Haube (11 Punkte): Restaurant Liebstöckl (Kaltenbach)
- Weitere Auszeichnungen (10,5 Punkte): Mountain Loft (Fügen), Die Genusswerkstatt (Uderns)
Für die Tourismuswirtschaft der Region, die im abgelaufenen Tourismusjahr knapp 7,7 Millionen Nächtigungen verzeichnete, bildet die Gastronomie ein zentrales Element. Ronald Felder, Geschäftsführer von Zillertal Tourismus, betont: „Beständigkeit ist im Gastgewerbe keine Selbstverständlichkeit. Dass auch in diesem Jahr zwölf Zillertaler Restaurants im Gault&Millau-Guide vertreten sind, zeigt, wie verlässlich unsere Gastronomie arbeitet.“
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