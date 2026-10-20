Spitzen-Gastro ausgezeichnet
Gault&Millau 2027: Zwölf Zillertaler Restaurants holen 25 Hauben
Maximilian Stock, Küchenchef der Genießerstube im Alpenhof, freut sich über die erneute Prämierung mit vier Hauben.
© © Hotel Alpenhof, Kirchgasser Photography
Der neue Gault&Millau-Guide 2027 zeichnet zwölf Gastronomiebetriebe im Zillertal mit insgesamt 25 Hauben aus. An der Spitze der kulinarischen Bewertung der Region stehen zwei Betriebe in Hintertux und Stumm, die sich jeweils vier Hauben sichern konnten.
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