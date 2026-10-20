Plöckenpass zum Feiertag schon wieder gesperrt: Petition fordert Wien zum Handeln auf

Der Plöckenpass wird zum Nationalfeiertag erneut komplett gesperrt – ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien. Weil die Abstimmung zwischen Kärnten und Friaul-Julisch Venetien seit mehr als 1000 Tagen stockt, hat die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen nun eine Petition gestartet.

Lienz, Kötschach-Mauthen - Pünktlich am 26. Oktober um 7 Uhr früh gehen am Plöckenpass die Schranken hinunter. Bis zum 6. November bleibt die Verbindung zwischen Kärnten und Italien für den gesamten Verkehr gesperrt. Besonders bitter für die Bevölkerung, den Tourismus und die regionale Wirtschaft: Die Maßnahme trifft die Region mitten im Ausflugs- und Reiseverkehr rund um Allerheiligen.

Hintergrund ist ein Felssturz im Dezember 2023, der die hochgelegene Passstraße auf italienischer Seite blockierte. Seither wird saniert, umgebaut und befestigt, inklusive Straßensperren. Für Reisende auf der Strecke Kitzbühel-Felbertauern-Plöckenpass-Adria bedeutet jede Sperre einen weiten Umweg über andere Straßen. Der Wirtschaftsverkehr muss seit über 1000 Tagen großräumig ausweichen.

Kärnten soll Zuständigkeit an den Bund abgeben

Die Standortgemeinde Kötschach-Mauthen zieht nun Konsequenzen. Der Gemeindevorstand (SPÖ/ÖVP) startet eine Online-Petition mit einer klaren Forderung: Die Plöckenstraße soll in die Verantwortung des Bundes übernommen werden. Die Begründung: Zwischen dem Land Kärnten und der Region Friaul-Julisch Venetien fehlt die Abstimmung, um die Straßenverbindung wieder herzustellen. Es gebe keine verbindlichen Pläne und kein grenzüberschreitendes Vorgehen. „Eine Verkehrsachse dieser Bedeutung brauche klare Zuständigkeiten und eine langfristige Perspektive statt kurzfristiger Zwischenlösungen“, gibt die Gemeinde bekannt.