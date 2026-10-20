Rodolfo Baldassarri und Florian Wenzel lesen in der Antica Cantina

Ein besonderer literarisch-kulinarischer Abend steht in Jenbach bevor: Am 13. November laden der etablierte Autor Rodolfo Baldassarri und der junge Nachwuchsautor Florian Wenzel zu einer gemeinsamen Lesung im italienischen Restaurant L‘Antica Cantina ein. Im Anschluss bietet ein Dinner die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Jenbach - Die Zusammenarbeit der beiden Autoren unterschiedlicher Generationen entstand über den direkten Austausch. Florian Wenzel suchte gezielt den Kontakt zum etablierten Autor Rodolfo Baldassarri. „Ich war bei einer Lesung von Baldassarris Reihe 'Reading with the Stars' und hatte zuvor E-Mail-Kontakt mit ihm. Nach der Lesung bot er mir an, dass ich mich bei ihm melden könnte. Das tat ich dann auch und dann haben wir diese Lesung ins Leben gerufen. Über diese Gelegenheit freue ich mich“, schildert Wenzel das Zustandekommen des gemeinsamen Abends. Der junge Autor sagt, er suche den Kontakt zu Autoren via E-Mail oder persönlich bei Lesungen, um von ihnen zu lernen.

Die Veranstaltung in Jenbach verbindet zwei unterschiedliche literarische Welten an einem gemütlichen Ort. Der Eintritt für die Lesung beträgt 5 Euro, im Anschluss gibt es für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, beim gemeinsamen Dinner direkt mit den beiden Autoren ins Gespräch zu kommen.

Von Italien nach Tirol: Emotionen und Historie

Rodolfo Baldassarri, 1966 nahe Rom geboren, arbeitete nach seinem Politikwissenschaftsstudium als Journalist und Pressesprecher. Im Jahr 2000 zog er nach Kufstein und fand in der Tiroler Natur die Inspiration für seine Buch-Trilogie „Das rote Band des Schicksals“. Seine Werke verkauften sich in Italien und Deutschland über 20.000-mal. Der heute in Kirchdorf im Bezirk Kitzbühel lebende Autor wurde unter anderem mit dem Literaturpreis „Napoli Cultural Classic“ ausgezeichnet und war 2023 auch als Schauspieler in der Serie „Der Bergdoktor“ zu sehen.

In seinem Werk „Die Besten Jahre unseres Lebens“ stehen die Suche nach der Liebe, Schicksalsschläge und die eigene Lebensreise im Mittelpunkt. Baldassarri kombiniert Romantik und ein italienisches „Dolce-Vita-Gefühl“ mit einem historischen Erzählstrang, der das Publikum ins Mittelalter versetzt. Typisch für seine Geschichten ist der starke Bezug zu realen Schauplätzen wie der Festungsstadt Kufstein oder der Kulisse rund um Kitzbühel.

Science-Fiction-Debüt eines jungen Tiroler Talents

Einen Kontrast dazu bildet der Beitrag des 2010 in Innsbruck geborenen Nachwuchsautors Florian Wenzel. Der Schüler der HTL Kramsach präsentiert seinen Erstlingsroman „Tech - The Beginning“. Das Science-Fiction-Werk führt die Leserinnen und Leser ins New York des Jahres 1963.

Im Zentrum der Handlung steht der Wissenschaftler Walter Richard Tech. Nach der Erfindung einer neuartigen Laserwaffe und einem Angriff heuert er den ehemaligen Mafia-Auftragskiller Hasi als Bodyguard an. Kurz darauf wird Tech von einer zeitreisenden Behörde beauftragt, das Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy zu verhindern. Nach der erfolgreichen Rettung wird der Wissenschaftler unter dem Namen „Air Soldier“ zum Helden. Zusammen mit weiteren Verbündeten gründet er die „War Brigade“, um gegen eine gefährliche Schurkenliga zu kämpfen.