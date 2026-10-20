Für den guten Zweck: EH Turtles und Reha-Zentrum Ederhof laden zum Organspendelauf

Lienz - Die Sportinitiative wird vom „Verein zur Erhaltung des Spiel- und Eislaufplatzes Eichholz“ (EH Turtles) sowie dem Team des Reha-Zentrums Ederhof rund um Geschäftsführer Robert Weichselbraun organisiert. Sämtliche Einnahmen aus den Startgebühren kommen direkt dem Ederhof zugute.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen verschiedene Streckenlängen zur Auswahl. Je nach Kondition und persönlicher Vorliebe können Distanzen von 2,5 Kilometern, 5 Kilometern oder 10 Kilometern absolviert werden. Gehen oder Laufen, beides ist möglich. Vor Ort werden Gruppen gebildet, da das Miteinander und der Gemeinschaftsgedanke bei diesem Event im Vordergrund stehen.

Treffpunkt ist ab 14 Uhr am Spielplatz Eichholz in Lienz, wo auch die Anmeldung vor Ort durchgeführt wird. Der offizielle Start erfolgt um 14:30 Uhr. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Vereinsobmann Charly Kashofer blickt dem Event positiv entgegen: „Wir freuen uns auf Anmeldungen.“

Eventinfos: