Brainflash GmbH vom Land als „Traditionsbetrieb“ ausgezeichnet

Die Lienzer Firma Brainflash ist auf Lösungen für die Lackierindustrie spezialisiert. Als eines von insgesamt 17 Tiroler Unternehmen erhielt die Firma die Auszeichnung des Landes als Traditionsbetrieb.

Lienz - Mit der Ehrung „Tiroler Traditionsbetrieb“ würdigt das Land Tirol Unternehmen, die seit mindestens 30 Jahren bestehen und damit über Jahrzehnte hinweg zur wirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Wertschöpfung beitragen. Unter den 17 Firmen, die diese Auszeichnung erhielten, ist die Brainflash GmbH aus Lienz. Sie wurde 1996 gegründet und feiert somit ihr 30-Jahr-Jubiläum.

Bei der Verleihung sagte Wirtschaftslandesrat Mario Gerber: „Unsere Traditionsbetriebe verbinden wertvolle Erfahrung mit neuen Ideen, schaffen Arbeitsplätze und stärken die regionale Wertschöpfung.“