Probleme bei Justiz drücken Demokratie-Index weiter nach unten

Für den Index beschreiben zehn führende NGOs die Rahmenbedingungen der österreichischen Demokratie. Die besten Werte erhielten die politischen Parteien.

Wien – Der Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verschlechtert. Das zeigt der am Dienstag in Wien präsentierte Demokratie-Index. Die deutlichste Verschlechterung in einem Indikator gab es bei der Justiz aufgrund fehlender Planstellen, diverser Zwischen- und Todesfälle im Straf- bzw. Maßnahmenvollzug und der ausbleibenden bzw. mangelhaften Umsetzung der Bundesstaatsanwaltschaft.

Wer erstellt den Demokratieindex? Zehn prominente Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) sind an der Erstellung beteiligt: Antikorruptionsvolksbegehren, Meine Abgeordneten Wahlbeobachtung.org, Forum Informationsfreiheit, Epicenter Works, SDG Watch, SOS Mitmensch, Presseclub Concordia, Initiative Bessere Verwaltung, Österreichische Demokratiestiftung.

Der Index ist der Versuch von zehn demokratiepolitischen NGOs, die Rahmenbedingungen der österreichischen Demokratie zu beschreiben, er erscheint jährlich. Untergliedert ist er in sieben Säulen (Souverän, Parteien, Legislative, Exekutive, Justiz, Medien und Zivilgesellschaft) mit diversen Kapiteln. Im Vorjahr wurde dabei gesamt ein Wert von rund 55 Prozent ermittelt, heuer waren es nur mehr rund 54 Prozent.

Mehr Verschlechterungen als Verbesserungen

In acht der insgesamt 16 Kapitel haben sich die Werte verschlechtert, in drei wurden Verbesserungen verzeichnet. „Die demokratische Infrastruktur Österreichs gerät unter Druck“, meint einer der Organisatoren, Mathias Zojer, bei einer Pressekonferenz. Die besten Werte erzielten vergleichsweise die Parteien (70 Prozent).

Die demokratische Infrastruktur Österreichs gerät unter Druck Mathias Zojer, Organisator Demokratieindex

Negative Entwicklungen gab es unter anderem in der Kategorie Souverän bei den Grundrechten generell (Kopftuchverbot, Auslastung der Justizanstalten) bzw. den digitalen Grundrechten (digitaler Ausweiszwang aufgrund des geplanten Social-Media-Verbots sowie die zunehmende Schwierigkeit, Behördenwege ohne ID Austria durchzuführen). Positiv vermerkt wurde dagegen die digitale Grundbildung an den Schulen.

Probleme bei Medien und Legislative

Einen anhaltenden Abwärtstrend verzeichneten die Medien: Verbesserungen bei der Inseraten-Transparenz sowie durch die Einführung von Medienkompetenz als eigenes Schulfach stehen ein fehlendes Anti-SLAPP-Gesetz, die Möglichkeit politischer Einflussnahme auf den ORF, wirtschaftlicher Druck und die Bedrohung nicht kommerzieller Medien gegenüber.