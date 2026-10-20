Bedeutender Tiroler Sakralkünstler Rudolf Millonig verstorben

Rudolf Millonigs Werke sind in mehr als 40 Kirchen weltweit zu sehen. Der Künstler, der zuletzt in Hötting arbeitete, starb nun im Alter von 99 Jahren.

Innsbruck – Der Tiroler Bildhauer und Sakralkünstler Rudolf Millonig ist tot. Er verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren, teilten die Diözese Innsbruck und das Hilfswerk „Jugend Eine Welt“ am Dienstag mit. Millonig galt als einer der bedeutenden Tiroler Vertreter der Sakralkunst. Zu seinen Werken zählten vorwiegend sakrale Plastiken wie Statuen, Reliefs, Altäre oder Krippenfiguren.

Millonigs bekannten Arbeiten waren etwa der Silbersarkophag des Heiligen Pirminius in der Innsbrucker Jesuitenkirche aus dem Jahr 1954, der gemeinsam mit seinem Bruder Helmut gestaltete Franziskusbrunnen in Wattens sowie der Kreuzweg in der Pfarrkirche Reutte, hieß es.

Rudolf Millonig war bekannt für seine Sakralkunst. Der Tiroler starb im Alter von 99 Jahren. © Jugend Eine Welt

Auch die Altäre der neuen Höttinger Pfarrkirche und jene der Wallfahrtskirche Maria Schmolln im Innviertel stammen von ihm. Insgesamt seien die Werke Millonigs in mehr als 40 Kirchen im In- und Ausland zu finden, darunter auch in den USA, Kanada, Bolivien, Frankreich, Belgien, Holland und Schweden.

Soziales Engagement

Neben seinem künstlerischen Schaffen habe sich der am 23. März 1927 geborene Tiroler auch über viele Jahre für Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit engagiert. „Er hinterlässt ein Lebenswerk, das weit über die Grenzen Tirols hinaus strahlt“, würdigte Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von „Jugend Eine Welt“, den Verstorbenen, der seit 1950 als freischaffender Künstler in Innsbruck-Hötting arbeitete. (TT, APA)