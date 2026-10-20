„Ice Magic“ ab November
Details zum Eislauf-Event im Innsbrucker Zentrum: Veranstalter rechnen mit 100.000 Gästen
Präsentieren „Ice Magic“ in Innsbruck (v.l.): Landesrat Mario Gerber, Bürgermeister Johannes Anzengruber, Landeshauptmann Anton Mattle, Veranstalter Andreas Witting, Heike Kiesling (Innsbruck Marketing), Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus) und und Dominik Hoflach („Ice Magic“).
© Michael Egger
In wenigen Tagen beginnt der Aufbau für die Eislaufplätze auf dem Landhausplatz und dem Bozner Platz: Am 12. November geht es dann los, 2300 Quadratmeter Eisfläche stehen zur Verfügung. Für Schul- und Kindergartenkinder ist das Angebot am Vormittag gratis. Was das Projekt kostet und warum die Eisflächen sogar bei fast sommerlichen Temperaturen nicht wegschmelzen.
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