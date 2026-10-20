Kurzer Stromausfall im Osten von Innsbruck: 19.000 Haushalte betroffen

Im Versorgungsgebiet der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) ist es am Dienstag um 13.33 Uhr im östlichen Stadtgebiet von Innsbruck zu einem elfminütigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren rund 19.000 Kundenanlagen, auch Ampelanlagen fielen Augenzeugen zufolge aus.

Grund für Schutzabschaltung noch unklar

Auslöser war laut IKB eine automatische Schutzauslösung aufgrund von Unregelmäßigkeiten in den Hochspannungsanlagen. „Bei geringsten Abweichungen in den Betriebsparametern kommt es aus Sicherheitsgründen unverzüglich zu einer Abschaltung“, erklärte eine IKB-Sprecherin gegenüber der TT. „Der Grund der Abweichungen ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen.“

Die Störung konnte rasch behoben werden: Bereits elf Minuten später, um 13.44 Uhr, war die Stromversorgung für alle betroffenen Kunden wiederhergestellt.

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