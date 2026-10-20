Stromausfall legte rund 19.000 Haushalte in Innsbruck lahm

Im Versorgungsgebiet der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) ist es am Dienstag um 13.33 Uhr im östlichen Stadtgebiet von Innsbruck zu einem elfminütigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren rund 19.000 Kundenanlagen.

Auslöser war laut IKB eine automatische Schutzauslösung aufgrund von Unregelmäßigkeiten in den Hochspannungsanlagen. „Bei geringsten Abweichungen von Betriebsparametern werden sie aus Sicherheitsgründen unverzüglich abgeschaltet“, so eine IKB-Spreherin. „Der Grund der Abweichungen ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.“

Die Störung konnte rasch behoben werden: Bereits elf Minuten später, um 13.44 Uhr, war die Stromversorgung für alle betroffenen Kunden wiederhergestellt.

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