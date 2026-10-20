Milliardenpoker um Flugsteuer: Warum immer mehr Airlines das Aus der Luftfahrtabgabe fordern

Die Luftfahrt-Branche erhöht den Druck auf die Bundesregierung und fordert die vollständige Abschaffung der Flugabgabe. Sie argumentiert mit steigenden Ticketpreisen, sinkenden Passagierzahlen und drohenden Wettbewerbsnachteilen.

Die heimische Luftfahrtindustrie macht erneut Front geben die nationale Flugabgabe. Seit dem Jahr 2011 sind die Airlines verpflichtet, pro Passagier von einem österreichischen Flughafen 12 Euro einzuheben. Für Kurzstreckenflüge mit einer Distanz von weniger als 350 Kilometer fallen 30 Euro pro Person und Ticket an.

Die Steuer bringe dem Staat zwar derzeit rund 160 bis 180 Millionen Euro pro Jahr ein, schade aber gleichzeitig dem Wirtschaftsstandort, argumentiert Robert Machtlinger, CEO des Luftfahrt-Zulieferers FACC und Präsident der Interessensvertretung AIA.

Airlines machen den Abflug

Peter Malanik, Geschäftsführer des Verbandes und einst langjähriger Vorstand der Austrian Airlines (AUA) rechnet die Folgen im Detail vor. „Während der Flughafen Wien von Jänner bis September 4,5 Prozent seiner Passagiere verlor, hat der Flughafen Bratislava sein Passagieraufkommen im selben Zeitraum mehr als verdoppelt“, erläutert er. So habe sich mit 1. April der ungarische Billigflieger Wizz Air komplett aus Wien zurückgezogen.

Die irische Low-Cost-Airline Ryanair indes zieht mit Start in den Winterflugplan Ende Oktober vier Maschinen von ihrer Basis in Wien ab und streicht zehn Strecken von der Bundeshauptstadt. Darüber hinaus verlieren Klagenfurt und Linz ihre Ryanair-Verbindungen nach London. Beide Fluglinien führen dasselbe Argument auf: hohe Standortkosten, vor allem aufgrund der Luftfahrtabgabe.

Auch AUA-Chefin Annette Mann und Günther Ofner, Vorstandschef des Flughafens Wien, setzen sich zuletzt vehement für die Abschaffung der Flugsteuer ein. Selbst Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) signalisierte Bereitschaft, die Flugabgabe zur „Entlastung des Standortes“ zu überdenken.

Der frühere AUA-Vorstand Peter Malanik ist Geschäftsführer des Dachverbandes der Luftfahrtindustrie in Österreich. © APA/Eggenberger

Die Abschaffung der Flugabgabe könnte ein gutes Geschäft für den Finanzminister sein. Peter Malanik, Geschäftsführer Aviation Industrie Austria (AIA)

Im Vergleich: Nur sieben der 27 EU-Mitgliedstaaten heben derzeit eine nationale Flugsteuer ein, Deutschland ist das einzige direkte Nachbarland. Dadurch verliere Österreich im Wettbewerb um Flugverbindungen zunehmend an Boden, argumentiert der Verband. „Unsere regionale Wirtschaft braucht internationale Konnektivität“, sagt FACC-Boss Machtlinger.

Flugtickets rund 80 Prozent teurer

Neben der Steuer belasten vor allem die hohen Kerosinpreise und Personalkosten die Fluggesellschaften. Laut dem offiziellen Verbraucherpreisindex der Statistik Austria stieg der Teilindex von 96,1 Zählern im August 2020 auf 175,8 Punkte im August 2026. Das entspricht einem Anstieg um 82,9 Prozent. Im Vergleich dazu legte die allgemeine Teuerung seit August 2020 um 33,1 Prozent zu.

Die irische Ryanair hat ihr Flugangebot aus Wien in den vergangenen Jahren stark reduziert. © PAU BARRENA

Draufzahlen müssen Passagiere vor allem bei der Langstrecke: Waren Flüge von Wien nach New York vor der Pandemie im Angebot und bei frühzeitiger Buchung schon ab etwa 400 Euro hin und retour zu haben, zahlt man aktuell mindestens 700 Euro. Nach Dubai ging es bereits ab rund 350 Euro. Derzeit gibt es keine Flüge unter 600 Euro.

2500 Jobs und 2,5 Millionen Passagiere?

Die Branche rechnet vor, dass ohne Flugabgabe jährlich rund 2,5 Millionen zusätzliche Passagiere über österreichische Flughäfen abgefertigt werden könnten. Auf Basis einer Economica-Studie werden zusätzliche Wertschöpfungseffekte von 188 Millionen Euro, rund 2500 Arbeitsplätze sowie fiskalische Mehreinnahmen von etwa 210 Millionen Euro aufgeführt. „Die Abschaffung der Flugabgabe könnte ein gutes Geschäft für den Finanzminister sein.

Statt eines Steuerausfalls könnten unter dem Strich sogar zusätzliche Budgeteinnahmen entstehen“, sagt Ex-AUA-Boss Peter Malanik. Darüber hinaus würden tausende Arbeitsplätze gesichert und hunderte neu geschaffen. Er fordert vor allem „faire Wettbewerbsbedingungen“ gegenüber den Nachbarländern.

Ausweichverkehr als Streitpunkt.

Umwelt- und Klimaschutzorganisationen hingegen kritisieren seit Jahren, dass Flugreisen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern steuerlich ohnehin begünstigt seien. So wird auf internationale Flugtickets keine Mehrwertsteuer eingehoben, auch Kerosin ist in der globalen Luftfahrt ebenfalls weitgehend steuerbefreit. Außerdem erfülle die Flugabgabe eine Lenkungsfunktion: Wer fliegt und damit Emissionen verursacht, soll zumindest einen Teil der Umweltkosten mittragen. Eine Abschaffung würde aus ihrer Sicht genau das falsche Signal senden, während Österreich gleichzeitig Milliarden investieren muss, um seine Klimaziele zu erreichen.

Die Luftfahrt hält dagegen, dass die hohen Kosten vor allem für viel Ausweichverkehr sorgen. Passagiere bei höheren Kosten lediglich auf ausländische Flughäfen ausweichen würden. Für das Klima sei wenig gewonnen, wenn anstelle von Innsbruck, Salzburg oder Wien von den Airports in Zürich, Bratislava oder München geflogen werde.