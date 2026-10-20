Nächste Hiobsbotschaft für Brenner-Basistunnel: Inbetriebnahme erneut verzögert

Neuerlich zwei zusätzliche Jahre Verzögerung bis zur Fertigstellung und Mehrkosten in Milliardenhöhe: Wieso der Aufsichtsrat der Brennerbasistunnel-Gesellschaft am Dienstag einen folgenreichen Beschluss fasste. Die Tiroler Landesregierung reagiert mit klaren Worten.

Innsbruck – Seit gut einem Jahr wurde darüber spekuliert. Mehrfach berichtete die TT bereits über eine neue drohende Zeitverzögerung beim derzeit größten europäischen Tunnelprojekt. Und immer wieder wurde auf laufende Evaluierungen und Prüfungen verwiesen. Seit Dienstag ist es fix. Der Brennerbasistunnel wird weit später als geplant fertig gestellt. Nämlich erst Ende 2034. Um zwei zusätzliche Jahre später.

Der Aufsichtsrat der BBT SE traf sich am Dienstag, um letztlich die (vermeintliche) Bombe per Beschluss platzen zu lassen. Und somit die überarbeiteten Pläne der BBT SE Spitze genehmigte.

BBT-Aufsichtsrat winkt neuen Zeitplan durch

In einer Aussendung hieß es, man habe durch Erfahrungen anhand des Gotthard-Basistunnels den Erkundungsstollen nunmehr zum „Servicetunnel“ umplanen lassen. Dies reduziere künftig die Betriebsunterbrechungen bei Instandhaltungsarbeiten. Die Folgen seien nun aber besagte Verzögerung um zwei Jahre, aber auch eine Kostensteigerung von 10,5 Milliarden Euro auf nunmehr 11,7 Milliarden Euro.

Die beiden BBT SE Vorstände Umberto Lebruto und Martin Gradnitzer halten fest: „Der Brenner Basistunnel ist mehr als nur ein Tunnel: Er ist ein grenzüberschreitendes Bahnsystem, das höchsten Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betrieb gerecht werden muss. Die technische Planung wurde deshalb an den heutigen Stand der Technik und die geltenden Sicherheitsanforderungen angepasst. Die dafür notwendigen zusätzlichen Bauarbeiten und die Integration der Bahntechnik bedeuten mehr Zeit und höhere Kosten. Der BBT ist ein einzigartiges Projekt, das maßgeblich dazu beitragen wird, den Straßenverkehr zu entlasten.“

Die technische Planung wurde an den heutigen Stand der Technik und die geltenden Sicherheitsanforderungen angepasst. Die dafür notwendigen zusätzlichen Bauarbeiten und die Integration der Bahntechnik bedeuten mehr Zeit und höhere Kosten. BBT SE

Das alles passierte freilich mit Ansage. Hatten sich doch die Anzeichen in den vergangenen Monaten verdichtet, dass der BBT in der Fertigstellung und Inbetriebnahme weiter nach hinten rutschen könnte. Sogar ÖBB-Bahnchef – und damit Vertreter des 50-Prozent-Eigentümers der BBT SE – Andreas Matthä hatte noch im Juli gegenüber der TT eine Bauverzögerung nicht mehr ausgeschlossen. Zuletzt erhöhte deshalb auch die Politik den Druck auf die österreichisch-italienische Errichtergesellschaft.

Sowohl Verkehrsminister Peter Hanke (SP) als auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (VP) und Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) forderten unmissverständlich Klarheit über das weitere Prozedere. Und auch eine Begründung, wenn es denn so komme. Was nunmehr auch der Fall ist.

Die realen Folgen für die Verlagerungspolitik in der Transit-Causa halten sich vorerst freilich in Grenzen. Im Juni hatte der Bund nach heftigen Polit-Debatten rund um eine mögliche (budgetschonende) Verschiebung auch des Baus des zweiten Abschnittes der Unterinntaltrasse als wichtige BBT-Zulauftrasse auf österreichischem Boden selbige doch im Rahmenplan der ÖBB belassen. Nicht ohne dementsprechende Aufforderungen aus Tirol. Ab 2030 soll gebaut werden, bis 2032 stehen rund 620 Millionen Euro im Budget.

Deutsche Zulaufstrecke noch völlig offen

Anders die Situation in Deutschland. Völlig anders. Einerseits wird seit Jahren in Bayern über die (offene) oder Tunnel-Bauweise der Nordzulaufstrecke zwischen München und Kufstein gestritten, der Kapazitätsausbau wird angezweifelt und obendrein scheint auch das Geld für den Ausbau derzeit nicht vorhanden zu sein. Andererseits fehlt auch der politische Rückhalt aus Berlin. Offenkundig wird nun im Bundestag das gesamte Projekt auf den Prüfstand gestellt. Aller europäischer Vereinbarungen zum BBT zum Trotz. Denn eines ist klar: Der BBT-Haupttunnel kann nur dann sein Verlagerungspotenzial voll entfalten, wenn auch die Zulaufstrecken in Betrieb sind.

Das weiß man auch in Tirol. Die Optik, dass nun aber auch der BBT-Hauptteil später als geplant in die Gänge kommen wird, sei in der Außenwirkung Richtung Deutschland dennoch mehr als suboptimal, heißt es landhausintern.

Mattle und Zumtobel reagieren

Wenig Freude mit dieser Wendung haben wenig überraschend die Polit-Spitzen im Land.

„Jede Verzögerung beim Brenner Basistunnel ist ein Rückschlag, das braucht man gar nicht schönreden. Wir haben jetzt die lange eingeforderte Klarheit, wie es weitergeht. Die nun angekündigte Nutzung des Erkundungsstollens als Servicestollen, um damit die Sicherheit zu erhöhen, künftige Sperrtage zu vermeiden und damit die Kapazitäten zu erhöhen, klingt technisch schlüssig - diese Entscheidung führt jetzt aber zu weiteren Bauverzögerungen und der Verteuerung des Projekts. Als Landeshauptmann fordere ich jetzt endgültig ein Ende der Geheimhalterei und eine rasche Fertigstellung des BBT“, erklärt LH Anton Mattle (VP).

Und Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) ergänzt: „Die Bauzeitverlängerung und die damit verbundenen höheren Kosten beim Brenner Basistunnel sind ein herber Rückschlag für unsere Bemühungen, den Verkehr am Brennerkorridor von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Gründe für die Projektänderungen müssen der Öffentlichkeit umfassend und transparent dargelegt werden. Ich fordere von den Verantwortlichen zudem, rasch ein verbindliches und grenzüberschreitend abgestimmtes Betriebskonzept für den Brenner Basistunnel vorzulegen. Es muss auf Punkt und Beistrich regeln, wie der Tunnel betrieben, gewartet und im Ernstfall abgesichert wird und wie seine Kapazitäten maximal genutzt werden können. Der weltweit längste Eisenbahntunnel wird dafür gebaut, um den Verkehr über den Brenner von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Dafür braucht es ein wirksames Kapazitätsmanagement sowie abgestimmte Fahrpläne für den Güter- und Personenverkehr. Die Weichen für einen funktionierenden Betrieb müssen jetzt gestellt werden, das erwartet sich die verkehrsgeplagte Bevölkerung.“