Falsche Polizisten, Ärzte, Staatsanwälte: Welle von Fake-Anrufen in Tirol

Die Polizei warnt derzeit vor einer Welle von Betrugsanrufen in Innsbruck und Innsbruck-Land. Dabei geben sich die Anrufer als Polizisten, Staatsanwälte, Kriminalbeamte, Ärzte oder Krankenhausmitarbeiter aus.

Mit erfundenen Notlagen versuchen die Betrüger, ihre Opfer unter Druck zu setzen. So behaupten sie etwa, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht oder befinde sich im Krankenhaus. Um dessen Freilassung oder Behandlung zu sichern, sei angeblich rasch eine hohe Geldsumme oder eine Kaution nötig.

⚠️ Wichtiger Hinweis Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche. Gerade Senioren werden häufig gezielt von den Tätern kontaktiert.

Die Polizei rät dringend, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und keinesfalls Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Im Zweifel sollte das Gespräch sofort beendet und die Polizei verständigt werden.