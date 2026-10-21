Warmes Frühstück statt Kalorienzählen: Was hinter TCM-Ernährung steckt

Was tut meinem Körper eigentlich gut? Die Ernährung nach Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) setzt andere Schwerpunkte als viele moderne Ernährungstrends. Die Tiroler Ernährungsberaterin Johanna Moser erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, was dahintersteckt und wie sich TCM ganz unkompliziert in den Alltag integrieren lässt.