🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Warmes Frühstück statt Kalorienzählen: Was hinter TCM-Ernährung steckt
Mosers Tipp für den Herbst: Birnenkompott mit Mandeln.
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Was tut meinem Körper eigentlich gut? Die Ernährung nach Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) setzt andere Schwerpunkte als viele moderne Ernährungstrends. Die Tiroler Ernährungsberaterin Johanna Moser erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, was dahintersteckt und wie sich TCM ganz unkompliziert in den Alltag integrieren lässt.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was hinter TCM-Ernährung steckt
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Zur Person
Johanna Moser ist Diätologin und Ernährungsberaterin nach der Traditionellen Chinesischen Medizin in Innsbruck.
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