Stau in beide Richtungen
Fernpassstraße nach Unfall mehr als eine Stunde lang gesperrt
Nichts ging für mehr als eine Stunde am Fernpass.
© Land Tirol Webcam
Die Fernpassstraße musste am Dienstagnachmittag nach einem Unfall bei Biberwier gesperrt werden. Beide Richtungen waren laut Polizei betroffen. Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr. Was genau passiert ist, war noch unklar.
Gegen 16.15 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Der kilometerlange Stau löst sich langsam auf. Verkehrsteilnehmer mussten mit deutlichen Verzögerungen rechnen. Es gab laut Verkehrspolizei keine Umleitung. (TT.com)