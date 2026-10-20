Vier Verletzte bei Unfall in Biberwier: Fernpassstraße eine Stunde lang gesperrt

Die Fernpassstraße musste am Dienstagnachmittag nach einem Unfall bei Biberwier komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol kam es kurz vor 15 Uhr zu einer Kollision von mindestens zwei Fahrzeugen. Vier Personen wurden dabei verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.