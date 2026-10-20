Sturm, Eis, Todeszone: Everest-Bezwinger nehmen Publikum mit aufs Dach der Welt

Für viele Menschen bleibt der Gipfelsieg am Mount Everest ein Lebenstraum. Für Markus Wolf und Mathias Paschinger wurde er Realität. Am Freitag, 30. Oktober, nehmen die zwei Außerferner ihr Publikum bei einem Vortrag mit auf eine Reise zum höchsten Punkt der Erde.

Breitenwang – Ab 19 Uhr berichten die beiden im Veranstaltungszentrum Breitenwang von ihrer Everest-Expedition, die sie nach monatelanger Vorbereitung am 19. Mai dieses Jahres auf den 8848 Meter hohen Gipfel führte. Mit eindrucksvollen Bildern und persönlichen Erzählungen geben sie Einblicke in ein Abenteuer, das sie körperlich und mental an ihre Grenzen brachte.

Denn bis zum Gipfel war es ein langer und gefährlicher Weg. In ihrem Vortrag berichten Wolf und Paschinger nicht nur von ihrem Gipfelerfolg und Glücksmomenten, sondern auch von Zweifeln und Ängsten, die sie erlebt haben.

Besucher erhalten einen authentischen Einblick in eine Expedition, die weit mehr war als ein sportliches Ziel: eine Geschichte über Freundschaft, Vertrauen, Durchhaltewillen und den Kampf gegen die Naturgewalten des Himalaya.

Wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, in der Todeszone des Everest um jeden Schritt zu kämpfen, erhält an diesem Abend Antworten aus erster Hand.