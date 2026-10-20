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Rund, flaumig und mit Gelinggarantie: Seid beim exklusiven Knödel-Kochkurs dabei

Johanna Strasser weiht sechs Gaumenfreuden-LeserInnen in die Kunst der Knödel-Zubereitung ein.
© AMTirol/Johanna Burgstaller

Die TT lädt Gaumenfreuden-LeserInnen ins Genusswerk ein. Dort zeigt Seminarbäuerin Johanna Strasser, wie sieben unterschiedliche Knödelvariationen zubereitet werden können – von traditionellen Klassikern wie dem Tiroler Knödel bis hin zu kreativen Rezepten wie dem Apfelknödel und vielen weiteren geschmacklichen Überraschungen.

Macht mit beim Knödel-Kochkurs am 13. November 2026 von 10.30 bis 13.30 Uhr im Genusswerk Tirol in Innsbruck. Wir vergeben sechs Plätze.

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2026.

Über das Genusswerk Tirol

Das Genusswerk bietet mit seiner modernen, multifunktionalen Kücheninfrastruktur den idealen Rahmen für kulinarische Veranstaltungen und Bildungsangebote. Mit neuester Technik ausgestattet, lädt es zum gemeinsamen Kochen, Lernen und Genießen ein.

Aktuelle Termine und weitere Informationen findet man auf Instagram unter @genusswerk.tirol oder im Veranstaltungskalender auf www.lizt.tirol/veranstaltungskalender

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