Rund, flaumig und mit Gelinggarantie: Seid beim exklusiven Knödel-Kochkurs dabei

Die TT lädt Gaumenfreuden-LeserInnen ins Genusswerk ein. Dort zeigt Seminarbäuerin Johanna Strasser, wie sieben unterschiedliche Knödelvariationen zubereitet werden können – von traditionellen Klassikern wie dem Tiroler Knödel bis hin zu kreativen Rezepten wie dem Apfelknödel und vielen weiteren geschmacklichen Überraschungen.