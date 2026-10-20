Seit 20 Jahren verbindet „Der 20er“ Menschen in Tirol: „Es braucht uns mehr denn je“

Der 20er ist auf der dringenden Suche nach UnterstützerInnen. Weil Österreichs Straßenzeitungen den Wandel der Medienbranche und die Digitalisierung zu spüren bekommen, rufen sie gemeinsam zum Aktionstag am Mittwoch auf.

Innsbruck – Mehr als 250 Frauen und Männer stehen Tag für Tag in Tirols Fußgängerzonen oder vor Geschäften und bieten den 20er zum Verkauf an. Es sind AsylwerberInnen, Studierende und auch MindestpensionistInnen, die auf den Zuverdienst angewiesen sind. „Straßenzeitungen bieten Menschen, die von Armut betroffen sind, wirklich ab dem ersten Tag eine niederschwellige Arbeit, die ihnen dann auch Struktur gibt“, sagen Eva Schwienbacher und Theresa Girardi, die beiden Chefredakteurinnen des 20ers.

Wir kommen dadurch in Bedrängnis, weil wir die Produktionskosten, die die Einnahmen mitfinanzieren, nicht mehr stemmen können. Theresa Girardi (20er-Chefredakteurin)

Seit 1998 gibt es die Straßenzeitung in Tirol. „Und es braucht uns mehr denn je.“ Nicht nur, weil sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine Arbeit bietet. „Wir geben ihnen auch eine Stimme, schaffen Begegnungen zwischen Menschen, die sich sonst nicht miteinander unterhalten würden. Und wir tragen zur Medienvielfalt bei.“

Der Wandel in der Medienwelt geht aber auch an Österreichs Straßenzeitungen nicht vorbei. „Die Menschen informieren sich zunehmend digital“, sagt Eva Schwienbacher. Die VerkäuferInnen bekommen zwar noch oft Spenden, was schön sei und auch wichtig für die VerkäuferInnen. „Aber wir kommen dadurch in Bedrängnis, weil wir die Produktionskosten, die die Einnahmen mitfinanzieren, nicht mehr stemmen können“, fügt Theresa Girardi hinzu.

Österreichs Straßenzeitungen starten ersten Aktionstag

Dass die Menschen in den derzeit wirtschaftlich schwierigen Zeiten zudem weniger Geld ausgeben, wirkt sich zusätzlich auf den Verkauf der Straßenzeitungen in ganz Österreich aus. „Wir bekommen von den VerkäuferInnen auch die Rückmeldung, dass StammkundInnen, die früher zwei oder drei Zeitungen gekauft haben, derzeit nur noch eine nehmen“, sagen die beiden Chefredakteurinnen.

Gemeinsam rufen die sieben Straßenzeitungen Österreichs daher am Mittwoch, 21. Oktober 2026, den ersten bundesweiten Aktionstag aus. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Straßenzeitungen einen großen sozialen Mehrwert bieten.“ Denn dieser liege in der DNA der Straßenzeitung.

UnterstützerInnen für den 20er gesucht

Eine Möglichkeit zum Austausch mit einem der Tiroler 20er-Verkäufer gibt es dazu ab 10 Uhr an der Annasäule in Innsbruck. Damit der 20er seinen 30. Geburtstag feiern kann, werden noch UnterstützerInnen für die Aktion „Gemeinsam 30 werden!“ gesucht. „Wir wollen jetzt schon ein großes Dankeschön aussprechen, denn die ersten Personen haben sich schon bereit erklärt, uns ein Jahr lang jeden Tag mit einem Euro zu unterstützen“, sagt Eva Schwienbacher.

Sie und Theresa Girardi blicken bereits in die Zukunft. „Der 20er wird als gedruckte Ausgabe weiter bestehen“, betonen sie. „Die Straßenzeitung lebt ja vom direkten Austausch.“ Der 20er soll aber auch den Weg in die digitale Welt finden, eine Online-Ausgabe ist geplant. „Das ist ein großes Projekt. Deshalb brauchen wir jetzt die personellen und finanziellen Ressourcen, um uns so aufzustellen, dass es uns in fünf Jahren auch noch gibt.“