Klettern statt knien: Boulderkirche in Innsbruck steht vor Eröffnung

Am 7. November eröffnet die zur Boulderkirche umgebaute Pfarrkirche Petrus Canisius. Gottesdienste soll es nach wie vor geben.

Schwitzende Kletterer statt knienden Gläubigen, Weichböden statt Kirchenbänke: Der Umbau der Pfarrkirche Petrus Canisius in der Höttinger Au zu einer Boulderhalle ist vollendet. Offiziell eröffnen soll der Betrieb am 7. November, berichten die Verantwortlichen am Dienstag bei einem Pressegespräch. Gottesdienste und Heilige Messen werden trotzdem stattfinden, im Fall könnte zudem alles wieder zurückgebaut werden.

Hinter dem ungewöhnlichen Projekt steht der Vorarlberger Unternehmer und ehemalige Profiboulderer Guntram Mattle. Der Geschäftsführer der Firma Steinblock wird die neue Halle nicht nur betreiben, sondern verantwortet auch die Bauleitung. Für Mattle ist die Umgestaltung weit mehr als ein gewöhnliches Sportprojekt: „Seit meinem Studium in Innsbruck war es ein Herzensprojekt“, betont er.

So sieht es in der Boulderkirche aus open_in_full © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Rosa Karbon © Rosa Karbon

Die Innsbrucker Boulderkirche ist nicht die erste ihrer Art. Weltweit dürfte sie jedoch die Einzige sein, in der nach wie vor Gottesdienste und Messen abgehalten werden. Diözesanbischof Hermann Glettler spricht von einer faszinierenden Verbindung von Freizeit, Gemeinschaft und Spiritualität. „Die traditionelle Kirche bleibt hier beheimatet. Sie ist ein Ort der Begegnung, das wird auch mit dem Klettern so sein“, sagt Glettler. Geplant ist, dass jeden Sonntagabend zwischen 18 und 20 Uhr inmitten der Boulderanlage Gottesdienste stattfinden. Neben Heiligen Messen sollen dabei auch Taizé-Gebete sowie internationale Gottesdienstformate mit Worship-Musik angeboten werden.

📽️ Video | Boulderkirche Petrus Canisius

Die Kirche öffnet damit ihren zentralen Sakralraum für eine neue Nutzung, ohne ihre religiöse Funktion vollständig aufzugeben. Die Pfarre und Seelsorgestelle bleiben bestehen. Kleinere Gottesdienste und Veranstaltungen werden künftig in der Kapelle sowie im Pfarrsaal im Erdgeschoss abgehalten.