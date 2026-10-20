Scheiben eingeschlagen, Sitze aufgeschlitzt: Cabrio in Söll komplett verwüstet

Im Verdacht stehen fünf Jugendliche, sie könnten mit zwei Autos geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber.

Söll – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Söll einen abgestellten Pkw komplett zerstört. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich zwischen 0.20 und 2.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Stampfanger 5. Die Täter schlugen sämtliche Scheiben des Wagens ein, verbogen die Türen und rissen das Cabrioverdeck herunter. Zudem verwüsteten sie den Innenraum, schlitzten die Sitzbezüge auf und zerkratzten den Fahrzeuglack.

Jugendliche als Täter?

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei den Tätern um fünf Jugendliche handeln. Sie sollen teilweise zu Fuß und teilweise mit zwei Autos zum Tatort gekommen sein. Dabei soll es sich um einen dunklen Pkw sowie einen weißen Klein- oder Kompaktwagen, möglicherweise einen VW Golf oder Opel Astra, gehandelt haben.

Beide Fahrzeuge verließen den Parkplatz gegen 2.12 Uhr in Richtung Söll. Der weiße Wagen kehrte laut Polizei gegen 2.29 Uhr noch einmal zum Tatort zurück.