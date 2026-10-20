Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf Loferer Straße in St. Johann

St. Johann in Tirol – Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstag eine Person verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem unbekannten Autofahrer, der unmittelbar vor dem Unfall auf die Loferer Straße (B178) eingebogen sein soll.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr im Bereich der Kreuzung mit der Innsbruckerstraße. Nach Angaben der Beteiligten bog ein Mann mit einem dunklen Pkw von der Innsbruckerstraße auf die B178 ein. Der Lenker des ersten nachfolgenden Fahrzeugs musste daraufhin stark abbremsen. In der Folge kollidierten drei Fahrzeuge miteinander. Ein dahinter fahrender Lkw konnte noch rechtzeitig anhalten.

Zeugen gesucht

Der Lenker des dunklen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs liegt nicht vor. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.

Die B178 war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang nur wechselseitig befahrbar. Im Einsatz standen Rettung, Notarzt, Polizei, Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.