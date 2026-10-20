Neue ATP-Pläne gefährden Kitzbühels Tennis-Turnier: „Das entwertet die 250er“

Ab 2028 sollen alle 1000er-Turniere in die Weltrangliste einfließen. Tennis-Legende Thomas Muster fürchtet um eine Entwertung der kleineren 250er-Turniere wie jenes in Kitzbühel.

Die Kritik der Tennis-Stars am ATP-Turnierkalender wird im Jahr 2028 Auswirkungen zeigen: Wie die Profivereinigung ATP vor wenigen Tage in einem offenen Brief des Vorsitzenden Andrea Gaudenzi erklärte, soll es nach der kommenden Saison massive Veränderungen geben.

So sollen alle neun ATP-1000-Punkte-Turniere in die Weltrangliste einfließen. Bisher konnte man drei Bewerbe durch ein anderes Turnier ersetzen, zum Beispiel bei einem 500er-Turnier wie Wien oder ein 250er wie in Kitzbühel. Das soll nun wegfallen. Die erhoffte Konsequenz: Die Spieler sind nicht mehr genötigt, mehr Turniere zu spielen, um Punkte zu sammeln.

Doch während die 1000er-Tour damit gestärkt wird, passiert für Turniere wie jenes in Kitzbühel genau das Gegenteil. Die werden für Spieler uninteressanter, weil die Punkte vielleicht gar nicht mehr zur Weltrangliste zählen.

„Das entwertet die 250er auf jeden Fall“

Kritisch sieht diese Entwicklung Tennis-Legende Thomas Muster. „Das entwertet die 250er auf jeden Fall. Es geht immer mehr ins Elitäre“, sagt der 59-jährige Steirer, „Die 250er bekommen dann je nach Datum ein Format wie ein besseres Challenger.“ Den Turnieren könnte mit weniger attraktiven Spielern auch die Strahlkraft fehlen.