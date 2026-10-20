Abgesagt: Alexandra Stiglmeiers Lesung in der Bücherei Vils fällt aus

Die für Mittwoch, 21. Oktober, geplante Lesung mit Autorin und Kabarettistin Alexandra Stiglmeier in der Bücherei Vils muss kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür ist eine Erkrankung der Schriftstellerin.

Vils – Die Lesung mit der bayerischen Autorin und Kabarettistin Alexandra Stiglmeier am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Bücherei Vils findet nicht statt. Die Schriftstellerin musste die Veranstaltung krankheitsbedingt absagen.

Stiglmeier hätte ihren neuen Regionalkrimi „Drama, Datschi, Diridari“ vorgestellt und dabei mit einer Mischung aus Krimispannung, Kabarett und humorvollen Rollenwechseln für Unterhaltung sorgen sollen. Ob die Lesung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.