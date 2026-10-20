Warum die Korruptionsanklage für Unternehmer Siegfried Wolf „völlig absurd“ ist

Prozessauftakt gegen den Unternehmer Siegfried Wolf und Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Beide beteuerten am Dienstag ihre Unschuld und legten ihre Sicht der Dinge dar.

Wiener Neustadt – Am Dienstag hat am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling begonnen. Es geht um eine mutmaßlich „korruptive Vereinbarung“, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wolf und einer mitangeklagten Finanzamtsleiterin vorwirft. Beide Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Über Nachzahlung erzürnt

Zuerst kam die mittlerweile 65-jährige Finanzbeamtin zu Wort. Die Nachsicht von knapp 630.000 Euro Steuerschulden für Wolf sei von einem anderen Finanzbeamten ausgearbeitet und ihr zur Genehmigung vorgelegt worden. Es habe sich um eine „rechtsrichtige Meinung“ gehandelt, sie habe den Antrag daher abgesegnet. „Es gab keinen Deal mit Herrn Wolf“, stellte die Beschuldigte klar.

Dass sie sich mit Wolf im Juli 2018 nicht im Büro, sondern auf einer Autobahnraststätte für ein Gespräch getroffen habe, sei auf dessen Wunsch passiert. Sie habe das Treffen als „Sorge eines Steuerpflichtigen“ wahrgenommen. Die Frau hatte sich damals für die Leitung eines anderen Finanzamts beworben, „von meiner Seite wurde in keiner Weise geäußert, für mich zu intervenieren“, insistierte die Beschuldigte. Chats von Wolf mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, legen aber anderes nahe – darauf beruft sich die Anklage.

Von der Finanz ungerecht behandelt?

Wolfs Verteidiger Norbert Wess erklärte, weshalb sein Mandant auf den steuerlichen Nachsichtbescheid bestand, der sich auf die Einkommenssteuer 2010/2011 bezog. Wolf habe seine Einkünfte in der Schweiz stets zu 100 Prozent versteuert, aber auch in Österreich seine steuerliche Lage offengelegt: „Er hat Steuererklärungen aufgemacht, mit seinem Steuerberater besprochen und eingereicht.“ Dennoch hätte die heimische Finanz bei einer Prüfung 2011 entschieden, „dass alles seit 2006 in der Schweiz Versteuerte in Österreich noch ein Mal dem Höchststeuersatz unterliegt“, so Wess. Das habe seinen Mandanten „berechtigterweise erzürnt“.

Deswegen habe er Thomas Schmid kontaktiert, den er als „Steuerombudsmann“ gesehen habe, bei dem man „seinen Standpunkt deponieren kann.“ Wolf habe auch bei Schelling nicht interveniert. Wolf wird in diesem Zusammenhang Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch angekreidet.

„Ich wollte die Missstände in meinem Verfahren aufzeigen“, stellte Wolf klar. Das Bestreben der Finanz sei es nämlich gewesen, „so viele Steuern wie möglich aus mir herauszuholen.“ Die Behauptung, seine Kontakte zu Schmid seien eine Intervention gewesen, nannte Wolf „völlig absurd“. Er habe auch der mitangeklagten Finanzamtsleiterin keinen Deal vorgeschlagen: „Ich habe auch da nicht interveniert, geschweige denn mit ihr etwas vereinbart.“

Schelling als „Privatmann“ kontaktiert

Später wurde der gewährte Bescheid aufgehoben, Wolf meldete sich wieder empört bei Schmid. Der war allerdings mittlerweile ÖBAG-Vorstand und soll, parallel zu Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling, noch einmal interveniert haben. Die Anwälte Schellings betonten am ersten Prozesstag die geringe Rolle ihres Mandanten in der Causa. Dieser sei nach seiner Zeit als Minister – als „Privatmann“ – von Wolf kontaktiert worden, habe aber lediglich einen Kontakt mit Beamten im Finanzministerium ermöglicht.

Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling im Gespräch mit seinen Anwält:innen Caroline Kindl und Georg Krakow. © APA/Fohringer

Schelling sei zudem überzeugt gewesen, dass eine Steuernachsicht rechtlich möglich ist. „Drei Juristen, fünf Meinungen“, sagte Anwältin Caroline Kindl, mit Verweis auf die unterschiedlichen Rechtsauffassungen im Lauf des Verfahrens. Und Schellings zweiter Anwalt, Georg Krakow, betonte, Menschen hätten das Recht, bei Behörden vorstellig zu werden, wenn sie glauben, dass diese unrichtig handeln.