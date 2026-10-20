Serbiens Studenten wollen das Vučić-Regime entmachten

Das EU-Beitrittsland Serbien steht vor der wichtigsten Wahl seit dem Ende des Milošević-Regimes. Der Wahlkampf verlief nicht fair.

Belgrad – Die Serbinnen und Serben wählen am Sonntag ein neues Parlament, und die Folgen könnten für Europa weitreichend sein: Nach knapp zwei Jahren Dauerprotesten kommt es zum Showdown zwischen der Studentenbewegung und dem Regime von Aleksandar Vučić, der das wichtigste Westbalkanland seit 14 Jahren politisch kontrolliert. Umfragen sehen ein offenes Rennen zwischen beiden Lagern.

Politische Beobachter sind sich einig: Das EU-Beitrittskandidatenland steht vor dem wichtigsten Urnengang seit dem Jahr 2000, als ein Bündnis von Oppositionsparteien das Regime des Langzeit-Präsidenten Slobodan Milošević stürzte. Dieser versuchte sich damals mithilfe von Wahlbetrug im Amt zu halten, doch zwangen ihn wochenlange Massenproteste doch zum Rücktritt.

Forderung nach Veränderung

Die politische Geburtsstunde der Studentenbewegung war am 1. November 2024 der Einsturz des Bahnhofvordaches in Novi Sad, als 16 Personen ums Leben gekommen waren. Aus der Forderung nach Aufklärung entwickelte sich eine breite Bewegung für politische Veränderungen im Land. Die Bewegung kommt bisher ohne Führungsfigur aus – auch aus taktischen Gründen.

Der Wahlkampf ist nicht fair. Das Vučić-Regime kämpft mit autoritären Tricks – bis hin zu Schlägertrupps und Bespitzelung durch den Geheimdienst. Die Medien sind fast alle linientreu. Mitarbeiter von Staatsbetrieben müssen angeblich ihre Stimmabgabe für das Regime mit dem Handy dokumentieren, wollen sie ihren Job behalten. Das Regime steht auch im Verdacht, Zehntausende Karteileichen in den Wählerlisten zu führen.