Russisches Manöver
Krieg der Sterne: Warum Kosmos 2612 einen westlichen Satelliten verfolgte
Der moderne Alltag und auch die Kriegsführung sind längst auf Satelliten angewiesen. Das könnte sie zu einem militärischen Ziel machen. Im Bild ein Satellit des europäischen Navigationssystems Galileo.
© dpa/ESA
Bis auf ein paar hundert Meter näherte sich ein russischer Jagd-Satellit einem westlichen Satelliten, der Erdbeobachtungs-Daten für die Ukraine liefert. Sicherheitsexperten sind alarmiert.
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