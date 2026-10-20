Drama um Christina Applegate: War ihre MS-Diagnose falsch?

Jahrelang sprach Christina Applegate offen über ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung. Nun sorgt eine mögliche Fehldiagnose für neue Verunsicherung: Ärzte stellen die bisherige Diagnose offenbar infrage. Für die Schauspielerin beginnt damit eine Suche nach der tatsächlichen Ursache ihrer Beschwerden.

Für Schauspielerin Christina Applegate beginnt ein neues Kapitel voller Unsicherheit. In der aktuellen Folge des Podcasts „Messy“, den sie gemeinsam mit Kollegin Jamie-Lynn Sigler moderiert, spricht die 54-Jährige erstmals ausführlich über eine erschütternde Wendung in ihrer Krankheitsgeschichte: Ihre bisherige Multiple-Sklerose-Diagnose wurde offenbar infrage gestellt.

Nach einer siebenmonatigen Podcast-Pause meldete sich der ehemalige Star aus „Eine schrecklich nette Familie“ zurück und schilderte offen ihre Verzweiflung. „Ich stehe wieder am Anfang und weiß nicht, was mit mir los ist“, sagt die Schauspielerin. Während ihr Umfeld erleichtert auf die Nachricht reagierte, dass möglicherweise keine MS vorliegt, konnte sie selbst darin keinen Grund zur Freude sehen. „Alle anderen waren so glücklich. Ich war überhaupt nicht glücklich darüber“, erklärt sie.

Mit Gehstock und viel Applaus betrat Christina Applegate die Bühne der Emmy Awards. Der bewegende Auftritt der Schauspielerin wurde zu einem der emotionalsten Momente des Abends. © VALERIE MACON

Die Neurologin Marwa Kaisey vom Cedars-Sinai Medical Center, die ebenfalls in der Episode zu Gast ist, weist darauf hin, dass Fehldiagnosen bei Multipler Sklerose vergleichsweise häufig vorkommen. Da es keinen einzelnen Test gibt, der die Erkrankung eindeutig nachweist, seien Fehleinschätzungen nicht ungewöhnlich.

Schwere Depression nach der Diagnose-Korrektur

Die neue Ungewissheit habe bei Applegate tiefe Spuren hinterlassen. Nach eigenen Angaben rutschte sie in eine schwere Depression. „Ich habe alles verloren. Ich habe meinen Job verloren. Es hat mein Leben zum Stillstand gebracht“, beschreibt sie ihre Situation.

Auch körperlich habe sich trotz der neuen Erkenntnisse wenig verändert. Noch immer sei sie in vielen Situationen auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich kann nicht vom Auto bis zum Behandlungszimmer laufen“, sagt die Emmy-Preisträgerin. Die Beschwerden seien geblieben, lediglich die bisherige Erklärung dafür stehe nun infrage.

Die Schauspielerin wurde 2023 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. © APA/AFP/VALERIE MACON

Besonders belastend sei für sie, dass sie sich über Jahre hinweg mit der MS-Diagnose identifiziert und öffentlich darüber gesprochen habe. Immer wieder hatte Applegate ihre Erfahrungen geteilt und anderen Betroffenen Mut gemacht. Nun müsse sie sich erneut auf die Suche nach Antworten machen.

Kampf mit gesundheitlichen Problemen dauert an

Im August 2021 hatte die „Dead to Me“-Darstellerin öffentlich gemacht, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein. Bereits zuvor hatten Symptome wie Kribbeln in den Zehen, Gleichgewichtsprobleme und körperliche Einschränkungen ihren Alltag zunehmend geprägt.

Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen versucht Applegate weiterhin, für ihre Tochter Sadie Grace da zu sein. In früheren Interviews hatte sie berichtet, dass sie oft nur wenig Kraft habe und viel Zeit im Bett verbringe. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass Ärzte bald Klarheit über die tatsächliche Ursache ihrer Beschwerden finden.

Für die Schauspielerin steht fest: Die Symptome sind weiterhin da. Nur die Diagnose dahinter scheint plötzlich nicht mehr dieselbe zu sein.