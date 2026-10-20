Fünf Jugendliche sollen Brand in leerstehendem Haus in Telfs gelegt haben

Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in Telfs hat die Polizei nach mehreren Monaten fünf junge Tatverdächtige ausgeforscht. Vier 14-Jährige und ein 13-Jähriger sollen das Feuer am 11. Juli gelegt haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Telfs zeigten sich die Jugendlichen laut Polizei geständig. Demnach hatten sie in dem Gebäude mehrere Gegenstände mit einem Feuerzeug angezündet. Als die Flammen auf einen Stoffsessel übergriffen, versuchten die Jugendlichen noch, den Brand zu löschen. Nachdem ihnen dies nicht gelungen war, flüchteten sie aus dem Haus.