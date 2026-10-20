80-Jährige und zwei Retter nach Küchenbrand in Lienz ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Lienz sind am Dienstagabend die 80-jährige Bewohnerin sowie zwei Retter verletzt worden. Die Frau hatte gegen 18 Uhr Fett auf einer Elektroherdplatte erhitzt. Als ihr Telefon läutete, ging sie ins Wohnzimmer und ließ das Fett unbeaufsichtigt.

Nachdem die Elektrosicherung ausgelöst hatte, kehrte die Frau in die Küche zurück und bemerkte den Brand. Auf ihre Hilferufe eilten zwei Männer im Alter von 25 und 19 Jahren herbei. Sie versuchten, die Flammen mit insgesamt drei Feuerlöschern zu bekämpfen. Wegen der zunehmenden Rauchentwicklung mussten sie die Wohnung jedoch verlassen.