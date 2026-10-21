Trump-Gesandter Witkoff zu Ukraine-Gesprächen bei Putin

In St. Petersburg haben die Gespräche von US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Zum Auftakt gab Putin die Freilassung eines US-Amerikaners bekannt, der 2024 zu langer Haft verurteilt worden war, weil er als Söldner an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Truppen gekämpft haben soll.

Stephen Hubbard sei bereits auf dem Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, sagte der russische Präsident der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Witkoff dankte Putin für die Freilassung.

Putin dankte bei dem Treffen US-Präsident Donald Trump für dessen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts. Der Kreml-Chef betonte, Russland sei an einer Wiederherstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA interessiert. Zudem erkundigte sich Putin nach Witkoffs Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Oslo. US-Außenminister Marco Rubio hatte diese Begegnung als positiv bezeichnet und angekündigt, Witkoff werde die Ergebnisse der russischen Seite präsentieren. Witkoff war am Mittwoch in die russische Metropole weitergereist.

Der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre sagte dem Fernsehsender NRK, dass Witkoff nach seinen Treffen in Russland nach Oslo zurückkehrt. "Es wird wohl ein Treffen am Flughafen. Die Erwartung ist, dass es eine Art Rückmeldung wird", hat Støre gesagt. "Ich glaube, dass wir uns vielleicht in einer Phase befinden, in der sich auch die Russen nach Möglichkeiten für Diplomatie umsehen."

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Die Lage hat sich für das Land in der kalten Jahreszeit angesichts massiver russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur massiv verschärft, weil Kiew auch nicht ausreichend Mittel für die Flugabwehr hat. Russland hofft darauf, mit einem weiteren Kriegswinter den Widerstand der Ukrainer zu brechen. Selenskyj hatte zuletzt eine Waffenruhe für gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen befürwortet. Putin lehnte das bisher ab.

Bei einer neuen Welle russischer Angriffe auf die Ukraine wurden indes nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei Menschen starben beim Einschlag einer Drohne in ein 24-stöckiges Gebäude in Kiew, zwei weitere in der nordöstlichen Region Charkiw, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj am Mittwoch mitteilte.

Russland habe seit Dienstagabend "unaufhörlich" Energieanlagen, Bahnanlagen, Einkaufszentren und Wohngebäude angegriffen, erklärte Korezkyj. Betroffen waren demnach Energieanlagen in den Regionen Kiew, Wolhynien, Odessa und Mykolajiw. Auch ein Einkaufszentrum in Uman und ein Universitätsgebäude in Krementschuk wurden getroffen. Im Schwarzen Meer wurde nach Angaben des Regierungschefs zudem ein Handelsschiff von einer Drohne angegriffen.

Bei den Todesopfern in der Region Charkiw handelte es sich nach Angaben des Regionalverwaltungschefs Oleh Synjehubow um ein älteres Paar. Ihre Leichen seien nach der Zerstörung ihres Hauses aus den Trümmern geborgen worden. Elf weitere Menschen wurden in der Region nach Behördenangaben verletzt.