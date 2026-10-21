Trumps Gesandter Witkoff trifft am Mittwoch Putin

Nach seinen Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Oslo reist der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Russland weiter. Witkoff werde am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde per Videoschaltung an dem Gespräch teilnehmen. Selenskyj hatte sich am Dienstag mit Witkoff in Oslo getroffen.

Dabei wurde über diplomatische Auswege aus dem Ukraine-Krieg und die Unterstützung der USA beraten. Der US-Regierungsvertreter sprach anschließend von "sehr produktiven und konstruktiven Diskussionen". "Die Ukraine brachte neue Ideen und Vorschläge ein, die ausführlich diskutiert wurden", fügte er hinzu. Es seien "bedeutende Fortschritte" erzielt worden.

Witkoff solle bei seinem Treffen mit Putin darauf aufbauen und einen Weg für direkte Dreiergespräche zwischen Kiew, Moskau und Washington ebnen. Wie der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre Dienstagabend sagte, werde Witkoff für Gespräche mit der russischen Führung nach St. Petersburg fliegen.

Die Beziehungen zwischen Kiew und Washington hatten sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert. So hatte Trump ein Abkommen mit Moskau über die Lieferung von Diesel-Kraftstoff geschlossen und geplante Sanktionen gegen Russland ausgesetzt. Zudem forderte Trump die Ablösung Selenskyjs.

Am Dienstag drängte der US-Präsident den ukrainischen Staatschef erneut zu einer Friedenseinigung mit Russland. Selenskyj müsse mit Putin "ein Abkommen schließen", sagte Trump in Washington. Dies sei auch in Selenskyjs eigenem Interesse.

Einem Zeitungsbericht zufolge ordnete SpaceX-Chef Elon Musk in der Vorwoche die Drosselung der militärischen Version des Satellitennetzwerks Starlink an, auf das die Ukraine angewiesen ist. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise und Insider berichtete, besprach Musk die Entscheidung zuvor mit US-Präsident Trump. Stellungnahmen des Tesla-Chefs, von SpaceX und dem US-Präsidialamt liegen zunächst nicht vor.

Trump sagte am Freitag, er halte weder sich noch Musk für den Ausfall des Starlink-Zugangs verantwortlich. Musk hatte betont, die Entscheidung über die Nutzung der Militärvariante Starshield obliege letztlich dem Präsidenten.

Unterdessen bat Trump Putin nach eigenen Angaben um die Freilassung des seit Jahren inhaftierten US-Bürgers Stephen Hubbard. Es sei an der Zeit, Hubbard zurückzuholen, sagte Trump am Dienstag in Washington. Der Lehrer im Ruhestand war im Oktober 2024 in Moskau wegen angeblichen "Söldnertums" für die Ukraine zu einer Haftstrafe von fast sieben Jahren verurteilt worden.