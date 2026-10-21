Warum in Jenbach ein gewöhnlicher Dienstag zum Feiertag wurde

Die Marktgemeinde lud die Bevölkerung und zahlreiche Ehrengäste auf den neuen Gemeindeamts-Vorplatz. Denn es gab vier Gründe zum Feiern. Mit dabei auch die Polizeimusik und die Schützen.

Jenbach – Vier Anlässe hatte die Marktgemeinde Jenbach am Dienstag am Südtiroler Platz zu feiern. Zum einen wurde die neue Polizeiinspektion offiziell eröffnet. Und zwar auf dem Leitner Areal, wo die gemeinnützige Wohnbaugemeinschaft Frieden unlängst Miet- und Mietkaufwohnungen sowie Geschäfte errichtet hat – Grund Nummer zwei zum Feiern. Angrenzend wurde kürzlich der umgestaltete Gemeindevorplatz fertiggestellt (Grund drei), wohin das Südtiroler-Denkmal übersiedelte (Grund vier).

Innenminister Gerhard Karner war daher ebenso nach Jenbach gereist wie LH Anton Mattle, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Bezirkshauptmann Michael Brandl und Dietmar Härting (GF Frieden).

Ehrensalve und Polizeimusikklänge

Die Polizeimusik marschierte und spielte auf. Schützen aller Gemeinden aus dem Zuständigkeitsbereich der Jenbacher Polizeiinspektion schossen Ehrensalven. „Ich durfte bisher noch nie den Befehl für eine Ehrensalve geben. Das war mir heute eine große Ehre“, sagte der Innenminister. LH Mattle staunte, wie es die Jenbacher schaffen, „aus einem hundsgewöhnlichen Dienstag einen Feiertag zu machen“.

Enthüllung des Südtiroler-Denkmals. © Angela Dähling