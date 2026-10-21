TT-Auktion 2026: Zehn Tage voller Gebote und toller Angebote

Von 11. bis 21. Oktober standen bei der Online-Auktion der Tiroler Tageszeitung wieder das Mitbieten, Mitfiebern und Schnäppchenmachen im Mittelpunkt.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, aus einer großen Auswahl an Angeboten ihren persönlichen Favoriten zu ersteigern und dabei von attraktiven Preisvorteilen zu profitieren.

Während der zehn Auktionstage wurde eifrig geboten und mitgefiebert. Die Bandbreite der Angebote sorgte für großes Interesse und machte die TT-Auktion erneut zu einer beliebten Plattform für alle, die auf der Suche nach besonderen Angeboten waren.