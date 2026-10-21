Dornauer versus Zumtobel: Railjet in Jenbach wird zum Politikum

Georg Dornauer fordert per Dringlichkeitsantrag die Landesregierung auf, den geplanten Entfall der Railjet-Halte abzuwenden. Zumtobel verweist indes auf ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz mit 220 Zügen, die weiterhin in Jenbach halten.

Jenbach – Die ÖBB-Information, wonach die Railjets ab 13. Dezember zwei Jahre lang nur noch zu Tagesrandzeiten in Jenbach halten, sorgt für politischen Zündstoff. Der freie Landtagsabgeordnete Georg Dornauer (vormals SPÖ) hat einen Dringlichkeitsantrag dazu formuliert und eingebracht, der in der kommenden Landtagssitzung behandelt werden soll. Er fordert die Landesregierung auf, unverzüglich mit dem zuständigen Bundesministerium und den ÖBB in Verhandlung zu treten, um den geplanten Entfall der Railjet-Halte abzuwenden.

„Zwei Jahre lang wird der wichtigste Bahnhof im Unterinntal vom Fernverkehr abgehängt. Das darf sich das Land Tirol so nicht gefallen lassen“, meint Dornauer. Jenbach sei kein Provinzhalt, da dort Zillertalbahn, Achenseebahn, ÖBB und Westbahn neben diversen Busverbindungen aufeinandertreffen. Dornauer: „Tausende Pendlerinnen, Pendler und Gäste sind auf die Direktverbindung angewiesen. Wer sie zum Umsteigen in Wörgl zwingt, macht die Bahn unattraktiver und treibt die Menschen zurück ins Auto.“ Zudem falle die Umstellung genau auf den Start der Wintersaison der tourismusintensiven Regionen Achental und Zillertal.

„Unerfreulich aber notwendig“

Er fordert Verkehrslandesrat René Zumtobel auf, sich umgehend auf politischer Ebene für eine andere, für die ÖBB adäquate Lösung einzusetzen. Zumtobel räumt ein, dass das Entfallen der Stopps in Jenbach sehr unerfreulich sei. „Um die Schieneninfrastruktur in Tirol auszubauen und langfristig die Bahnhöfe zu modernisieren, sind leider manchmal temporäre Angebotsreduktionen notwendig“, erklärt er und verweist darauf, dass immer noch täglich über 220 Züge halten.