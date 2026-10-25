Der „Nachtzug“ steuert bald auch Innsbruck an

Der neue Reißer des deutschen Erfolgsautors Sebastian Fitzek nimmt ziemlich schnell Fahrt auf. Es geht um einen Anwalt in einer moralischen Ausnahmesituation. Am 3. November 2026 stellt er „Der Nachtzug“ in Innsbruck vor.

Rund 40.000 Leserinnen und Leser feierten Anfang August an zwei Abenden mit Sebastian Fitzek dessen 20-jähriges Autorenjubiläum in der Berliner Waldbühne. Der deutsche Bestsellerautor blickte dabei auf seinen Weg vom Radioredakteur zum erfolgreichsten Thrillerautor des deutschen Sprachraums zurück.

In Innsbruck war Fitzek zuletzt in deutlich intimeren Rahmen zu erleben. Im Innsbrucker Raiqa sprach er mit Thriller-Kollegen Bernhard Aichner darüber, wie er seine Ideen findet. Und darüber, dass er sich Tirol durchaus als Schauplatz eines Thrillers vorstellen könnte: Er sei da ein „Nestbeschmutzer“, sagte Fitzek, und siedle seine gruseligsten Geschichten gern dort an, wo er sich wohlfühle.

Vor wenigen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse: Sebastian Fitzek nimmt ein Augenbad. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Dass Sebastian Fitzek am 3. November Zeit für die Suche nach etwaigen Tatorten findet, ist fraglich. Da liest der Bestsellerautor – 21 Millionen Bücher soll er laut Angaben seines Verlags abgesetzt haben – im Rahmen seiner „Back-to-the-Roots“-Jubliäumstour in der Tyrolia-Filiale in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße Station. Viel Zeit zur Recherche bleibt Fitzek da nicht. Am Abend davor liest er in Olten in der Schweiz. Tags darauf geht es weiter nach Bozen.

Sein 20-jähriges Autorenjubiläum feierte Sebastian Fitzek vor 20.000 Menschen auf der ausverkauften Berliner Waldbühne. © IMAGO

Im Gepäck hat Fitzek seinen neuesten Reißer „Der Nachtzug“. Er erscheint am Mittwoch, 21. Oktober 2026.

Worum geht es in „Der Nachtzug“?

Der Strafverteidiger Adrian Corvin sitzt im luxuriösen „Royal Rail Express“ von Prag nach Berlin, ihm gegenüber die Frau, die seine Ehefrau ermordet hat. Sein fünfjähriger Sohn Emil ist entführt worden. Die geständige Mörderin Blanka will verraten, wo der Bub versteckt wird. Allerdings nur unter einer Bedingung: Corvin soll sie verteidigen. Im Luxuszug.

In einem theoretischen Rollenspiel soll er sie davon überzeugen, dass sie die Todesstrafe nicht verdient hat. Dass es die in Deutschland gar nicht gibt – geschenkt. Corvin lässt sich darauf ein – und gerät in eine „irrsinnige Schnitzeljagd des Todes“. So formuliert es Strafverteidiger Corvin selbst.

Sebastian Fitzek hat laut Verlagsangaben seit 2006 mehr als 20 Millionen Bücher verkauft. © IMAGO/Richie Sanders

Am Anfang von „Der Nachtzug“ stand eine einfache Frage. Würde ein Anwalt auch den Menschen verteidigen, der seine eigene Familie zerstört hat? Fitzek ist studierter Jurist. Bevor es ihn zum Schreiben zog, promovierte er in Urheberrecht.

Der Rechtsstaat sei dazu da, einen Menschen vor sich selbst zu schützen, sagt er. Das sei das übergeordnete Thema des Thrillers. Würde er, wie seine Hauptfigur im Buch, seine Prinzipien außer Acht lassen, wenn seiner Familie etwas Schlimmes angetan werde? Corvin sei – wie er selbst – ein großer Gegner der Todesstrafe, sagt er.

„Ich glaube aber, dass das nur in der Theorie so logisch ist. Wenn man in der Praxis betroffen ist, gibt es, vermute ich, sehr wenig Menschen, die die innere Größe haben, beispielsweise dem Mörder des Kindes zu vergeben. Ich denke eher, dass die Mehrzahl – zu der zähle ich mich auch – in einer solchen Situation die eigenen Prinzipien über Bord werfen würde“, sagt der Bestsellerautor.

Deshalb sei ein Rechtsstaat wichtig, der verhindere, dass „aus einem persönlichen Schmerz ein weiteres Verbrechen wird“.

Wie funktioniert „Der Nachtzug“?

Interessant im neuen Fitzek-Thriller ist dieses Mal die Dramaturgie. Denn schon am Anfang stellt sich eine Frau als Mörderin vor. Allerdings gilt auch für „Der Nachtzug“ die bewährte Regel: Nichts ist, wie es scheint. In knappen Kapiteln gibt es Verstrickungen und Enthüllungen ohne Zahl. Trotz des übersichtlichen Settings wird es bisweilen etwas unübersichtlich. Der Thriller ist allerdings weit weniger blutig als Fitzeks vor gut einem Jahr erschienener „Der Nachbar“, der binnen knapp drei Monaten zum meistverkauften Hardcover 2025 wurde.

Zum Buch Sebastian Fitzek: Der Nachtzug. Droemer/Knaur, 352 Seiten, 26,80 Euro. (E-Book: 19,99 Euro). Lesung in Innsbruck: 3. November, 19.30 Uhr in der Buchhandlung Tyrolia in der Maria-Theresien-Straße. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Wie kann verhindert werden, dass man zum Täter wird?

Fitzek beschäftigt sich im „Nachtzug“ auch mit anderen Themen, etwa mit Gewalt gegen Frauen. In der Danksagung schreibt er, es sei kaum möglich, einen realistischen Thriller zu schreiben, ohne auf diese Gewaltproblematik einzugehen, weil sie leider traurige Realität sei. Egal, wo man hinschaue, sagt der Autor, „es muss sehr, sehr viel mehr getan werden“. Gerade am Anfangspunkt werde seines Erachtens fast gar nicht getan, etwa beim Stichwort häusliche Gewalt.

Es brauche Präventionsprogramme für Männer mit Gewalttendenz, findet Sebastian Fitzek. Und: Es müsse genau auf die ersten Anzeichen geschaut werden. „Ich will niemanden entschuldigen, aber ich muss verstehen, warum sie machen, was sie machen. Da muss angesetzt werden: Wie kann ich überhaupt verhindern, dass jemand zum Täter wird?“ Das passiere aber immer erst, wenn es eigentlich zu spät sei.

Daher brauche es mehr Frauenhäuser, mehr sichere Zonen und Aufklärung, was Männer etwa allein durch ihr Verhalten im Alltag tun könnten, sagt er. „Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich in einen Fahrstuhl steige und da steht nur eine Frau allein. Ich kann die Ängste gut verstehen. Wenn ich nachts irgendwo auf einer Straße entlanglaufe und mir kommt eine Frau ohne Begleitung entgegen, wechsle ich die Straßenseite. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil das Mikrosachen sind, die man machen kann.“

Dies sei ein wichtiger Teil der Aufklärung, die auch in der Schule bei jungen Männern stattfinden müsse. (dpa, TT)