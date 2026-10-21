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Norweger arbeitet bereits
Neuer Trainerjob für Skilegende: Svindal kehrt in den Weltcup zurück
Aksel Lund Svindal begleitete zuletzt das Comeback von Lindsey Vonn.
© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
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