„Wie David gegen Goliath“
Zweitjobs und Umschulungen: Warum die Lage für IllustratorInnen prekär ist
Patrick Bonato, 1983 in Rum geboren, hat unter anderem Aufträge für die Innsbrucker Bar Moustache realisiert.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Der Tiroler Patrick Bonato arbeitet seit Jahren erfolgreich als Illustrator und Grafiker. Mit dem Aufkommen der KI habe sich die Joblage allerdings drastisch verändert, erzählt er im Interview. Manche Kollegen würden umschulen, viele müssten ihren Beruf aufgeben.
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