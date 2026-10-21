„Nicht das Ende des Lebens“: Ofczarek macht schwere Erkrankung öffentlich

Fast drei Jahrzehnte lang sprach Nicholas Ofczarek nicht öffentlich darüber. Nun hat der Burgtheater-Star bekannt gemacht, dass er seit seinem 27. Lebensjahr an Multipler Sklerose leidet. Mit seiner Geschichte möchte er anderen Betroffenen Mut machen.

Der Burgschauspieler Nicholas Ofczarek hat erstmals öffentlich über seine Multiple-Sklerose-Erkrankung gesprochen. Der 55-Jährige lebt nach eigenen Angaben seit fast 30 Jahren mit der Diagnose, die er bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte. Bekannt wurde dies durch ein Interview mit dem Magazin Fleisch.

Die Krankheit wurde bei Ofczarek festgestellt, als er 27 Jahre alt war. Die Diagnose erhielt er kurz nach der Geburt seiner Tochter. „Das Erste, was meine Ärztin damals gesagt hat, war: Du weißt schon, das ist unheilbar“, erinnert sich der Schauspieler.

Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen Nicholas Ofzcarek

Bis heute prägt die Erkrankung seinen Alltag und seine Arbeit. „Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen“, sagt Ofczarek. Die Symptome würden je nach Belastung, Wetter und Tagesverfassung unterschiedlich stark auftreten.

Seine Schauspielarbeit habe sich dadurch verändert: Aus einem „körperbetonten Schauspieler“ sei im Lauf der Jahre ein stärker „sprachbetonter Schauspieler“ geworden.

Der Entschluss, nun offen über die Krankheit zu sprechen, habe einen konkreten Grund. Ofczarek möchte Menschen unterstützen, die selbst mit einer MS-Diagnose konfrontiert werden. Er hoffe, dass seine Geschichte zeige, „dass man trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann“.

Was ist Multiple Sklerose?

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei greift das körpereigene Immunsystem die Schutzhüllen von Nervenfasern an. Die Folgen können sehr unterschiedlich sein.

Zu den häufigen Symptomen zählen Sehstörungen, Gefühlsstörungen, Gleichgewichtsprobleme, Muskelschwäche oder starke Erschöpfung. Aufgrund der vielfältigen Erscheinungsformen wird MS häufig auch als „Krankheit der 1000 Gesichter“ bezeichnet.

Eine Heilung gibt es derzeit nicht. Ofczarek versucht nach eigenen Angaben mit Training, Ernährung und einem bewussten Lebensstil gegenzusteuern. Seine Botschaft an andere Betroffene lautet dennoch optimistisch: Die Diagnose bedeute „nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung“.

Bekannt aus „Braunschlag“

Nicholas Ofczarek zählt zu den bekanntesten Schauspielern Österreichs. Er ist seit 1995 im Ensemble des Burgtheaters. Mit TV-Produktionen wie „Der Pass“, „Braunschlag“ und „Die Ibiza-Affäre“ wurde er im ganzen deutschen Sprachraum bekannt.

Derzeit ist er am Wiener Akademietheater als „Richard III.“ zu erleben. Mit „Holzfällen“ nach Thomas Bernhards gleichnamigen Roman steht er regelmäßig mit der Osttiroler Musicbanda Franui auf der Bühne. (TT)