Zufällig anwesender Sanitäter half nach Frontalkollision in Matrei am Brenner

Als am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge auf der Brennerstraße in Matrei am Brenner frontal zusammenstießen, war Hilfe rasch zur Stelle: Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter des Roten Kreuzes versorgte die beiden Leichtverletzten, bis Rettung und Notarzt eintrafen.

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Brennerstraße (B182) in Matrei am Brenner frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam zufällig ein Sanitäter des Roten Kreuzes an der Unfallstelle vorbei. Er leistete sofort Erste Hilfe und kümmerte sich um die Beteiligten, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, berichtet das Rote Kreuz in einer Aussendung.