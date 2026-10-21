Liebe Tiroler Autofreunde!

Dass der neue Sachbezug auch für bereits angeschaffte Elektroautos gilt, senkt wiederum das Vertrauen in die Gesetzgeber.

Dass der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber daran interessiert ist, materielle Lohnbestandteile steuerrechtlich zu erfassen, darf nicht überraschen, da ihm dies schon in der Vergangenheit wichtig war. Bei der Sachbezugsregelung im Bereich von Elektroautos verhält es sich jedoch anders. Gerade hier war es den politischen Entscheidungsträgern wichtig, dass Unternehmen und Mitarbeiter eine zusätzliche Motivation erhalten, sich ein emissionsfreies Fahrzeug anzuschaffen.

Diese umweltschonende Lenkungsmaßnahme hat einiges an Wirkung erzielen können; da genügt ein Blick auf den aktuellen Fuhrpark der Gewerbebetriebe. Ab Anfang 2027 vollzieht sich jedoch eine Rolle rückwärts, weil mit einer neuen Sachbezugsregelung auch Elektrofahrzeuge erfasst werden. Besonders verwerflich ist es, wenn nun auch schon angeschaffte Autos unter diese Bestimmung fallen, obwohl der Kauf ja auch deswegen erfolgt ist, weil damit kein Sachbezug verbunden war.

Diese Vorgehensweise schadet dem Vertrauen in die Politik. Zwar ist es löblich, dass E-Autos im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren steuerrechtlich besser (also mit geringerem Sachbezugswert) behandelt werden, doch es hätte gereicht, wenn die Neuregelung erst für Neuanschaffungen ab 1. Jänner 2027 Gültigkeit erlangt hätte.