Spannende Spurensuche

„Found him!“: Wie eine Tiroler Chronistin den Opa einer US-Amerikanerin aufgespürt hat

Die Wiesinger Chronistin Sylvia Brunner hat viel Zeit und Herzblut in die Suche gesteckt.
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Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Eine Frau aus Pennsylvania sucht den Geburtsort ihres Großvaters, von dem sie glaubt, dass er irgendwo bei Wiesing liegt. So kommt auch der Kontakt mit Ortschronistin Sylvia Brunner zustande. Und schließlich eine Recherche, die erfolgreich ist und doch ganz anders ausgeht als erwartet.

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