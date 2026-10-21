Mehr als 40 Bewerbungen für Schulversuch sechs Jahre Volksschule

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist will das Bildungsministerium jetzt mindestens fünf Standorte in drei Bundesländern aussuchen. Ob auch eine Schule aus Tirol beim Schulversuch mitmacht, ist noch unklar.

Wien – Für das kommende Schuljahr haben mehr als 40 Schulen Interesse für den Schulversuch zur sechsjährigen Volksschule signalisiert. Beim Bildungsministerium haben sich sowohl Volksschulen als auch AHS-Unterstufen und Mittelschulen als Partnerschulen beworben. Wichtig: Bevor es zum Schulversuch kommt, müssen noch die dortigen Schulpartnerschaftsgremien zustimmen. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte.

Experten kritisieren frühe Trennung der Kinder

Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder zwischen Mittelschule und – ausreichend gute Noten vorausgesetzt – AHS‑Unterstufe entscheiden. Im internationalen Vergleich ist das relativ früh. Eine Aufteilung erst mit zwölf soll den Schülerinnen und Schülern zwei zusätzliche Jahre bringen, um in vertrauter Lernumgebung ihre Stärken zu entwickeln.

Ein späterer Wechsel und sanfterer Übergang sollen außerdem Druck herausnehmen und eine „informiertere“ Entscheidung über den weiteren Schulweg ermöglichen, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bei der Präsentation der Pläne für den Schulversuch.

Fünf Volksschulen sollen ausgewählt werden

Bis zum 16. Oktober hatten Schulen die Möglichkeit, ihr Interesse an dem Schulversuch kundzutun. Nun sollen die Schulen im Rahmen von Informationsabenden vor Ort über das Projekt informieren und offene Fragen klären.

Das Ministerium will dann zunächst mindestens fünf Volksschulen mit passenden Kooperationsschulen in drei Bundesländern für einen Start des Schulversuchs 2027/28 gewinnen. Erst wenn die Abstimmungen in den Schulgemeinschaftsausschüssen über die Bühne gegangen sind, will das Ministerium die Standorte bekanntgeben. Es könnte auch Bewerbungen aus Tirol gegeben haben, hieß es aus informierten Kreisen.