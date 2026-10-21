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Von Thorsteinn Einarsson bis zum Flughafenfest: Das ist am Nationalfeiertag in Tirol los
Zwischen dem TT-Konzert mit Thorsteinn Einarsson, dem Flughafenfest und dem Tag der offenen Tür im Landhaus ist am Nationalfeiertag für jeden etwas dabei.
© imago/Deubert, Springer
Ob spannende Einblicke, buntes Familienprogramm oder besondere Führungen: Am Nationalfeiertag gibt es in Tirol wieder einiges zu entdecken. Landhaus, Flughafen und zahlreiche Museen öffnen ihre Türen.
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