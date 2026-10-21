Knistern im Außerfern: Hat Kevin nach zwei Jahren wieder Schmetterlinge im Bauch?

Es knistert gewaltig: Der Außerferner Wahl-Tiroler Kevin und Hofherr Max kommen sich bei einem romantischen Einzel-Date näher. Nach dem gemeinsamen Abendessen sorgt vor allem eine Frage für Spannung: Ist zwischen den beiden mehr als nur Sympathie entstanden?

Die Gefühle fahren bei „Bauer sucht Frau“ weiter Achterbahn: Für den im Bezirk Reutte lebenden Wahl-Tiroler Kevin steht ein ganz besonderes Treffen auf dem Programm. Gemeinsam mit Hofherr Max verbringt er ein romantisches Einzel-Date, das bei beiden für spürbare Nervosität sorgt.

Kommt es zum ersten Kuss?

„Ich war seit fast zwei Jahren nicht mehr so auf einem Date“, gesteht Kevin vor dem Treffen. Auch Max kann seine Aufregung kaum verbergen und freut sich auf den gemeinsamen Abend. Beim Essen stimmt die Chemie, die Gespräche laufen locker, und zwischen den beiden knistert es merklich.

Ob es dabei sogar zum ersten Kuss kommt, bleibt zunächst offen. Fest steht aber: Das Date hinterlässt Eindruck. Als Kevin am nächsten Morgen zu den anderen Hofherren zurückkehrt, lassen ihn diese nicht so einfach davonkommen. Vor allem die beiden Mitstreiter Kevin und Mathias wollen genau wissen, wie der romantische Abend verlaufen ist. Ob Max sich damit einen entscheidenden Vorsprung im Rennen um Bauer Kevins Herz sichern konnte, sehen die Zuschauer in der aktuellen Folge. (TT)