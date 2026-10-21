119 Ehrenamtliche mit „Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold“ ausgezeichnet

Im Veranstaltungszentrum Jenbach wurden 119 engagierte Persönlichkeiten aus dem Bezirk Schwaz für ihren jahrelangen freiwilligen Einsatz geehrt. Landeshauptmann Anton Mattle überreichte den Ausgezeichneten im Rahmen des „Tages des Ehrenamts“ die „Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold“.

Jenbach – Die Geehrten wurden von ihren jeweiligen Heimatgemeinden für die Auszeichnung vorgeschlagen. Das Spektrum des gesellschaftlichen Engagements im Bezirk ist vielfältig: Mitglieder von Kultur- und Museumsvereinen bewahren die regionale Geschichte, öffentliche Einrichtungen wie die Pfarr- und Gemeindebibliothek Terfens tragen zum Bildungsangebot bei, und in Gemeinden wie Ramsau sorgen Freiwillige als Schülerlotsen für die Sicherheit auf dem Schulweg. Darüber hinaus erstreckt sich der Einsatz auf Ortsbauernschaften, den kirchlichen Bereich sowie die Betreuung von Kindern und älteren Menschen.

Arbeit geschieht oft im Hintergrund

„Eine Gemeinschaft zeigt sich darin, wie wir Menschen füreinander einstehen. Ehrenamtliche schenken anderen ihre Zeit, bringen sich ein und kümmern sich um Anliegen. Dieses Engagement verdient Respekt und Anerkennung. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten und danke ihnen dafür, dass sie sich für das Zusammenleben im Bezirk Schwaz einsetzen“, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle anlässlich der Übergabe laut einer Aussendung vom Land Tirol.

Mattle betonte zudem die Bedeutung der Arbeit im Hintergrund: „Ob jemand Wissen über die eigene Heimat weitergibt, sich um den Erhalt eines Ortes kümmert oder im Alltag für andere da ist: Oft sind es die vielen kontinuierlichen Beiträge, die für andere einen Unterschied machen. Diese Arbeit geschieht häufig im Hintergrund. Deswegen ist es mir wichtig, das Ehrenamt sichtbar zu machen und den Menschen dahinter Danke zu sagen.“

Der Link zu allen Geehrten finden Sie hier.

Initiativen im „Jahr des Ehrenamts“

Die Auszeichnung im Bezirk Schwaz reiht sich in eine Serie von bezirksweiten Festakten ein, die im Rahmen des „Jahres des Ehrenamts“ 2026 ausgetragen werden. Das Land Tirol verfolgt damit das Ziel, die Rahmenbedingungen für Freiwillige und Vereine weiter zu verbessern. Neben einer Überprüfung der Freiwilligen-Versicherung und Hilfestellungen bei Rechtsfragen bietet das Land Weiterbildungsangebote sowie ein digitales Vereinshandbuch an. Für den Herbst ist zudem ein eigenes Ehrenamtssymposium geplant.