Ein Infekt jagt den nächsten
Kaum gesund, schon wieder krank? Was Eltern über Kinderinfekte wissen sollten
Im Herbst geht‘s wieder los: Die Kleinen gabeln einen Infekt nach dem nächsten auf – und sind gefühlt dauerkrank.
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Der Herbst beginnt und damit für viele Eltern von Kleinkindern eine besonders fordernde Zeit. Denn die Kleinen gabeln einen Infekt nach dem nächsten auf. Gefühlt sind sie dauerkrank. Warum das so ist und wie man als Familie die Infektionssaison heil übersteht, erklärt Thomas Müller, Leiter der Innsbrucker Kinderklinik.
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