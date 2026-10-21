🎧 Der spontane TT-Podcast
„Thorsteinn Einarsson, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf vor seinem Innsbruck-Konzert
Thorsteinn Einarsson nahm sich im Tonstudio kurz Zeit für einen Plausch mit der TT.
© Thorsteinn Einarsson
Mitten in den Vorbereitungen für sein Konzert in Innsbruck hebt Thorsteinn Einarsson ab. Warum er sich besonders auf das Tiroler Publikum freut und welches Ritual mit Hund Dexter in seinem Alltag nicht fehlen darf, hört ihr im Podcast „Was tuasch grad?“.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Thorsteinn Einarsson?
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