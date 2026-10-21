Tirol-Aufschlag an Zapfsäulen

BWB-Chefin weist Kritik aus Tirol zu teurem Sprit zurück: „Wir sind keine Preisbehörde“

Das Thema Spritpreise sei auf ihrer Prioritätenliste, sagt BWB-Chefin Natalie Harsdorf.
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Serdar Sahin

Von Serdar Sahin

Ihre Behörde prüfe Beschwerden zu den hohen Treibstoffkosten, brauche dafür aber konkrete Hinweise auf mögliche Marktverstöße, sagt die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Natalie Harsdorf. Im TT-Interview spricht sie auch über den „Österreich-Aufschlag“ bei Lebensmitteln und den Tiroler Immo-Markt.

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