BWB-Chefin weist Kritik aus Tirol zu teurem Sprit zurück: „Wir sind keine Preisbehörde“

Ihre Behörde prüfe Beschwerden zu den hohen Treibstoffkosten, brauche dafür aber konkrete Hinweise auf mögliche Marktverstöße, sagt die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Natalie Harsdorf. Im TT-Interview spricht sie auch über den „Österreich-Aufschlag“ bei Lebensmitteln und den Tiroler Immo-Markt.