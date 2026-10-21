Tirol-Aufschlag an Zapfsäulen
BWB-Chefin weist Kritik aus Tirol zu teurem Sprit zurück: „Wir sind keine Preisbehörde“
Das Thema Spritpreise sei auf ihrer Prioritätenliste, sagt BWB-Chefin Natalie Harsdorf.
© APA/Hochmuth
Ihre Behörde prüfe Beschwerden zu den hohen Treibstoffkosten, brauche dafür aber konkrete Hinweise auf mögliche Marktverstöße, sagt die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Natalie Harsdorf. Im TT-Interview spricht sie auch über den „Österreich-Aufschlag“ bei Lebensmitteln und den Tiroler Immo-Markt.
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